На будівництво Бескидського тунелю претендують дві іноземні компанії – іспанська і австрійська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу кредитних угод «Укрзалізниці» Юрій СИМЧУК.

«Передкваліфікацію ми провели, зараз завершуємо перший етап, технічну частину. Ми сподіваємося, що найближчим часом, за тиждень, завершимо, і ми оголосимо другу стадію (тендеру – УНІАН)», - сказав Ю.СИМЧУК.

За його словами, технічну частину першого етапу тендеру має затвердити Європейський банк реконструкції та розвитку впродовж 10 днів, потім почнеться фінансова частина тендеру.

За словами Ю.СИМЧУКА, до кінця року очікується підписання контракту з підрядником.

Як уточнив він, в цілому в першому етапі тендеру взяли участь 8 компаній – всі іноземні, оскільки жодна українська компанія не має досвіду подібного будівництва. При цьому Ю.СИМЧУК зазначив, що підрядник, обраний на тендері, і розроблятиме проект, і будуватиме тунель.

У свою чергу керівник проекту в ЄБРР в Україні Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ сказав, що криза може позитивно вплинути на вартість проекту. Він висловив надію, що тендер завершиться до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року приступила до проектування будівництва Бескидського тунелю в Закарпатській області, до розвідки рельєфу і геодезичних робіт.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку», який було підписано ще в серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. При цьому 47 млн. дол. за цим проектом буде спрямовано на впровадження швидкісного руху – закупівлю сучасних пасажирських вагонів, 29 млн. дол. – на закупівлю шляхової техніки, 40 млн. дол. – на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить до 5-го пан’європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи з тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).

Загальна вартість проекту становить 200 млн. дол., з них 120 млн. дол. – кошти ЄБРР, 80 млн. дол. – кошти «Укрзалізниці». Погашення кредиту ЄБРР має здійснюватися також за кошти «Укрзалізниці».

У червні 2008 року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації з проектування Бескидського тунелю. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під`їзних шляхів, будівництво нового двоколійного залізничного тунелю протяжністю 1 км 822 м.