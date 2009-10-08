Генсек НАТО: доповідь про Грузію не вплине на рішення НАТО щодо України

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що доповідь ЄС про війну в Грузії не матиме впливу на перспективи вступу до альянсу України та Грузії.

Висловлюючись щодо доповіді міжнародної комісії, присвяченої минулорічній війні у Грузії, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Москву та Тбілісі дивитися у майбутнє та не робити кроків, які б призвели до зростання напруження в регіоні. Аналогічну позицію він зайняв і в питанні стосовно того, чи можуть висновки експертів Євросоюзу вплинути на євроатлантичні прагнення Грузії та України.

«Ця доповідь не матиме ніякого впливу на рішення, які вже були ухвалені в НАТО», - зазначив Расмуссен, посилаючись на рішення щодо перспектив Києва та Тбілісі, прийняте у рамках Бухарестського самміту НАТО. Згідно з ним, обидві країни зможуть стати членами цієї організації після того, як будуть відповідати стандартам альянсу. Нині ж відома позиція союзників, згідно з якою ні Київ, ні Тбілісі до вступу до НАТО ще не готові.

Щодо України, то Брюссель, співпрацюючи з Києвом у рамках Річної національної програми, очікує насамперед на вибори нового президента. Тут не виключають, що після виборів зовнішня політика України може бути суттєво відредагована, в тому числі й щодо набуття членства у Північно-Атлантичному альянсі.

Німецька хвиля