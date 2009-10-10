У Харкові затримали чоловіка, який спалив водія в його автівці
19:48, 10 жовтня 2009Суспільство
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Вбивство з метою пограбування
У Харкові затримано жителя одного із селищ Харківської області, який вранці 7 жовтня у лісосмузі міста, з метою пограбування, пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив місцевого жителя, після чого тіло загиблого на його автомобілі відвіз до лісосмуги іншого району і спалив.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
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