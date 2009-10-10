У Харкові затримали чоловіка, який спалив водія в його автівці

У Харкові затримано жителя одного із селищ Харківської області, який вранці 7 жовтня у лісосмузі міста, з метою пограбування, пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив місцевого жителя, після чого тіло загиблого на його автомобілі відвіз до лісосмуги іншого району і спалив.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.