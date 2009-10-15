В Україну прибуває міністр оборони Польщі

Сьогодні в Україну з дводенним візитом прибуває польська військова делегація на чолі з міністром національної оборони Республіки Польща Богданом КЛІХОМ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні відбудеться зустріч Б.КЛІХА з в.о. міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

Сторони планують обговорити стан та перспективи розвитку співпраці між Україною і Польщею в оборонній сфері, а також питання співробітництва у рамках європейських та євроатлантичних структур безпеки.

Також В.ІВАЩЕНКО та Б.КЛІХ планують обговорити питання двостороннього співробітництва у рамках виконання миротворчих завдань, зокрема, стан і перспективи створення спільного українсько-польсько-литовського миротворчого підрозділу “ЛітПолУкрбриг”.

Не залишаться поза увагою керівників оборонних відомств України і Польщі питання двостороннього військово-технічного співробітництва.

16 жовтня польська військова делегація відвідає на Сумщині Державне підприємство Міністерства оборони “Конотопський авіаційний ремонтний завод “Авіакон”, де ознайомиться з можливостями і виробничими потужностями підприємства щодо проведення ремонту та модернізації вертольотів серії “Мі” в інтересах Війська Польського.