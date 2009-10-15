Заступник генпрокурора запевняє, що Артек цілком безпечний для дітей

У прокуратури немає даних про причетність депутатів до злочину у Міжнародному дитячому центрі «Артек», заявила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА в розмові з журналістами в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Генеральна прокуратура України щорічно здійснює перевірки додержання законодавства щодо прав дітей, організації їхнього відпочинку в “Артеці”. Жодних таких порушень ніколи виявлено не було. Навпаки, я хочу відзначити, що організація і відпочинок дітей, їхнє виховання знаходяться на дуже високому рівні. І я не хочу, щоб хтось взагалі забруднював таке питання. А що стосується причетності народних депутатів України – це питання, що ви мені задали. Я щойно зв’язувалася із прокурором Автономної Республіки Крим: у нього немає даних на сьогодні щодо причетності хоч якогось народного депутата України до факту скоєння ганебного злочину».

Як заявила, у свою чергу, заступник начальника Головного управління нагляду за дотриманням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави Генеральної прокуратури Наталія ШЕСТАКОВА, яка регулярно інспектує “Артек”, під час жодної з перевірок серйозних порушень прав дітей виявлено не було.

«Якщо і був окремий злочин, з ним розберуться слідчі органи. Але це точно не система, і таких питань не виникало раніше», - сказала вона.

Н.ШЕСТАКОВА припускає, що справа носить політичний характер, і ті, хто її просуває, менш за все піклуються про дітей, а піднятий шум лише дискредитує міжнародну репутацію «Артеку».

На думку Н.ШЕСТАКОВОЇ, «негуманно використовувати молодіжний табір» для зведення політичних рахунків.