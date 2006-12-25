Князевич став Януковичем, а Гоголь - Булгаковим

Політична ситуація в країні у 2006 році впливала на уподобання українців щодо власних імен та стимулювала окремих з них звертатися до органів реєстрації актів громадянського стану з тим, щоб офіційно змінити своє ім‘я та прізвище на імена українських політичних лідерів.

Як повідомили УНІАН на офіційному Урядовому порталі, про це свідчать оперативні дані роботи органів РАЦС у 2006 році.

За даними органів РАЦС, якщо у першому півріччі в Івано-Франківській області були зафіксовані випадки перейменування прізвищ на Ющенко та Тимошенко (троє громадян змінили прізвище на “Ющенко” і ще одна – на “Тимошенко Юлія”), то у другому півріччі у цій же області зафіксовані вже випадки зміни прізвищ на «Янукович». Зокрема, це прізвище взяв собі мешканець Івано-Франківщини, який до того мав прізвище “Князевич”.

За даними органів РАЦС, бажання взяти собі ім‘я відомої особи є відносно поширеним серед тих, хто наважується змінити власне ім‘я чи прізвище. Наприклад, у 2006 році у Вінницькій області внаслідок зміни прізвища з‘явилися Руссо, Стендаль, Сократ. У Дніпропетровській області - Суворов, Наварро, Мілано. У Житомирській області – Сергій Радонежський. В Івано-Франківський області Глоба, Поплавський, Орбакайте, ще четверо громадян взяли собі прізвище “Шевченко”. У Миколаївській області громадянка взяла собі прізвище «Мілосская», в Тернопільській - «Ротару». У Криму громадянин змінив своє прізвище на «Дарвін». А в м. Києві громадянин із цілком традиційним слов‘янським прізвищем забажав взяти собі прізвище «Мюллер».

Бажання змінити власне ім‘я чи прізвище виявляє щороку близько 10-20 тис. громадян. Наприклад, прізвища змінюються на прізвище родичів, колишнього з подружжя, іноді на прізвище осіб, які виховували дитину, але не усиновили. Крім того, однією з найпоширеніших підстав для цього, як свідчить зокрема статистика Міністерства юстиції, стає неблагозвучність імені чи прізвища.

Наприклад, у 2006 році зафіксовано випадок зміни прізвища Невдаха на Вдаха, Безбожний на Божний. Крім того, громадяни позбавлялися прізвищ Гнида, Ковбаса, Страшко, Щітка, Мордань, Рило, Кривонога, Заскока, Горб, Кобилко. А мешканцю Дніпропетровщини не сподобалося його прізвище Сало.

При цьому, взамін обирали такі прізвища, як Українець, Чорнобривець, Зоря, Рута, Веселка, Квітень, Краля, Архангел.

Разом з тим, існує нечисельна група осіб, чиє прагнення змінити прізвище виглядає виключно як дивацтво. Наприклад, 2006 року зафіксована зміна прізвища “Лисиця” на “Ліссітса”. А громадянин Гоголь перейменував себе на Булгакова.

Ще одна категорія осіб - це ті, хто змінює цілком традиційні та благозвучні імена на екзотичні, або такі, що навіть важко вимовити. Наприклад, мешканка Одеської області змінила ім’я «Світлана» на «Вішнупрія». У Кіровоградській області зафіксована зміна імені «Анна» на «Анабель-Лія». У Миколаївській – «Ганна» на «Лейла». У Полтавській області «Павло» – «Пабло». У Чернігівській області «Ніна» на «Ніна-Марго». У Дніпропетровській – «Валерія» на «Валерія-Фоккєра», «Людмила» на «Лакі», «Вікторія» на «Дельфіна», «Катерина» на «Фабіанна». У Донецькій області – «Крістина» на «К’яра», «Олексій» на «Аскольд». У Кіровоградській області ім’я «Михайло» було змінено на «Август».

Серед тих, хто змінює ім’я чи прізвище, є також прихильники іноземних імен. Зокрема, у 2006 році зафіксована зміна імен „Ірина” на „Ельжбета”, “Галина” на “Лаура», “Наталія” на “Барбара”, “Рябов Анатолій” було змінене на “Мустафі Раміль”, “Федорова Юлія” на “Фенікс Джуліанна”, а “Карпенко Станіслав” на “Ріхтер Герман”. Крім того, у році, що минає, окремі громадяни з абсолютно традиційними українськими прізвищами перейменовувалися на Де Лабруа, Гес-де-Кальве, Дюраль, Кемпбелл тощо.