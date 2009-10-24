У Львові закривають гральні заклади, замасковані під інтерактивні клуби
12:13, 24 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення ДПА
У Львові працівники податкової міліції припинили діяльність двох інтерактивних клубів, які в порушення норм законодавства функціонували як гральні заклади.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ДПА у Львівській області.
Податківці виявили та вилучили комп’ютерне обладнання на 26 робочих місць, яке на момент проведення перевірок було під’єднане до локальної мережі з центральним сервером, розташованим в кімнатах адміністраторів закладів.
Проводиться дослідча перевірка, по завершенні якої матеріали будуть направлені в суд для застосування ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
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