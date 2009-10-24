У Львові закривають гральні заклади, замасковані під інтерактивні клуби

У Львові працівники податкової міліції припинили діяльність двох інтерактивних клубів, які в порушення норм законодавства функціонували як гральні заклади.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ДПА у Львівській області.

Податківці виявили та вилучили комп’ютерне обладнання на 26 робочих місць, яке на момент проведення перевірок було під’єднане до локальної мережі з центральним сервером, розташованим в кімнатах адміністраторів закладів.

Проводиться дослідча перевірка, по завершенні якої матеріали будуть направлені в суд для застосування ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».