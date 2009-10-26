Інвестори не поспішають засівати орендовані землі

Влада Житомирщини боротиметься з інвесторами, що не засівають орендовані землі, очікуючи зняття мораторію на продаж землі.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку Микола ДЕЙСАН.

За його словами, "Житомирська облдержадміністрація ініціює перед Верховною Радою та Кабміном внесення термінових змін щодо порядку підписання угод оренди землі".

Навівши приклад успішного господарювання в цьому плані ряду інвесторі області, М.ДЕЙСАН водночас зазначив, що далеко не всі інвестори засівають орендовані землі.

«Ці «гуляючі» орендовані горе-інвесторами десятки (а по Україні - сотні) гектарів незасіяних земель наштовхують на думку, що робиться це для того, аби дочекатися зняття мораторію на продаж землі , вчасно «застовбивши» за собою ці землі», - сказав М.ДЕЙСАН.

Заступник голови Житомирської ОДА повідомив, що в області працюватиме спеціальна комісія Мінагрополітики, яка вивчатиме цю проблему та підготовить зазначені пропозиції до уряду та парламенту.

«В угодах оренди землі обов’язково має бути присутньою третя сторона окрім орендатора та орендодавця - це влада, яка зможе в односторонньому порядку розривати угоди з такими горе-інвесторами, відстоювати інтереси держави для раціональнішого використання землі, створення нових робочих місць та надходжень до бюджету»,- повідомив заступник голови Житомирської ОДА.

М.ДЕЙСАН наголосив, що згадані інвестори орендують десятки гектарів земель у Черняхівському, Баранівському, Червоноармійському та Романівському районах Житомирщини, і «поки що влада нічого з ними не може зробити, бо вони вчасно сплачують орендну плату».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2008 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу», яким продовжено мораторій на продаж сільгоспземель до 1 січня 2010 року.