Ющенко пояснив, чому зупинив гарантії, надані урядом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає неприйнятним нарощування урядом зовнішніх боргів.

Про це йдеться у повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті глави держави.

Як сказано у повідомленні, одна з характерних рис нинішнього уряду – стрімке нарощування заборгованості. Якщо 2007 рік Україна завершила з державним боргом у розмірі 71,3 млрд. грн., то вже 2008 рік – з боргом у 130,7 млрд. грн., при тому, що державний бюджет дозволяв його наростити лише до рівня 89,1 млрд. грн. Таке перевищення пояснювалося урядом непрогнозованою на момент прийняття бюджету девальвацією гривні. Але розвиток ситуації у 2009 році викликає ще більше занепокоєння.

У бюджеті цього року урядом було закладено збільшення державного боргу до розміру у 192,95 млрд. грн., або майже втричі більше, ніж на початок його каденції. Уряд щомісяця звітує про виконання і перевиконання бюджету, але за даними Міністерства фінансів України, станом на 31 серпня 2009 р. обсяг державного боргу вже становив 205,4 млрд. грн. (зовнішній – 123 млрд. грн., внутрішній – 82,4 млрд. грн.). Це вагоме підтвердження проблем у бюджетній сфері, яке неможливо замаскувати маніпуляціями з бюджетним розписом. Адже саме такі маніпуляції дозволяють говорити про виконання надходжень.

Наслідки такого приховування проблем через нарощування боргу легко порахувати. В наступному році на обслуговування боргу Україні необхідно буде витрачати у 2,5 рази більше коштів, ніж очікується витратити у поточному році, або стільки ж, як передбачено проектом бюджету на 2010 рік видатків на охорону здоров’я та освіту разом по загальному фонду.

Слід зазначити, що у вищезгадані цифри не входить сума гарантованого боргу – а закон про державний бюджет України на 2009 рік дозволяє уряду надати таких державних гарантій на суму 37 млрд. грн. Водночас і таких рішень урядом прийнято на суму вже більш як 50 млрд. грн., що не можна пояснити проблемами фінансування видатків бюджету.

Натомість Мінфіну доручається забезпечити вже з наступного року погашення та обслуговування за рахунок коштів державного бюджету кредитів, які суб’єкти господарювання отримують під такі державні гарантії. Умови залучення таких кредитів невідомі. Тобто йдеться про «подарунок» рішенням уряду коштів державного бюджету різним підприємствам. При тому, що реальний обсяг ресурсу наступного року буде майже дорівнювати ресурсу цього року, це означає, що коштів для здійснення в наступному році видатків соціального спрямування, а також на освіту та медицину буде ще менше, наголошується у повідомленні.

Але, крім цього, створено ще один значний ризик. Непродумана боргова політика уряду, продиктована бажанням одержання передвиборчих дивідендів, створює ситуацію, за якої в майбутніх періодах на окремі місяці припадатиме колосальне боргове навантаження. Так, у грудні наступного року платежі з погашення лише зовнішнього державного боргу становитимуть близько 7 млрд. грн. (за даними НБУ щодо планових платежів в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю станом на 1 вересня 2009 р.), що становить майже третину середньомісячного обсягу запланованих урядом доходів державного бюджету у 2010 році.

«Отже, замість потрібного в умовах кризи стратегічного планування, уряд вдається до дій за принципом «вирішення проблем по мірі їх надходження». Такий підхід призводить до зростання ризиків для державних фінансів, віддаляє нашу державу від виходу з кризи, створює підстави для розкручення боргової спіралі та неможливості виконати свої зобов’язання», - сказано у повідомленні.

Президент України вважає таку ситуацію неприйнятною. Саме тому ним було підписано низку указів про зупинку гарантій, наданих урядом. Крім того, глава держави наполягає на перегляді проекту бюджету на 2010 рік з тим, щоб зменшити його прогнозований дефіцит та уникнути додаткових видатків на проведення експериментів з побудовою бюджетної системи країни.