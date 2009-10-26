Севастопольський порт обурений діями ЧФ Росії

Керівництво Державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт» обурене діями окремих посадовців Чорноморського флоту РФ, які призвели до виникнення аварійної ситуації під час проведення силами підприємства в акваторії Севастопольської бухти буксирувальної операції.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник порту Сергій ТАРАКАНОВ, 23 жовтня три портові буксири, згідно з наявною добовою заявкою, виконували роботи з перешвартування в межах акваторії бухти колишнього рятувального судна «Апшерон» (проданого в серпні за рішенням командування ВМФ РФ українській фірмі за 1 млн. 100 тис. грн. для подальшої його переробки на металобрухт - УНІАН).

Разом з тим, за інформацією начальника порту, коли операція вже підходила до завершення, і судно мало бути ошвартоване біля іншого причалу, буксирувольний караван було блоковано, йому перегородили шлях два буксири ЧФ РФ, що підійшли.

«На попередження лоцмана, який перебував на борту «Апшерона» про те, що такі дії є грубим порушенням міжнародних правил попередження зіткнень судів, капітан російського буксира відповів, що одержав відповідне розпорядження від свого начальства», - сказав С.ТАРАКАНОВ.

За словами начальника порту, «мені важко судити, чому надійшло таке розпорядження, можливо, командування ЧФ РФ з якоїсь причини поставило під сумнів законність продажу судна, або ще щось, але у нас є копії всіх необхідних документів, що свідчать про факт купівлі-продажу».

Як додав С.ТАРАКАНОВ, невдовзі на місце події прибули представники командування ЧФ РФ, вони піднялися на борт «Апшерона», але шляхом тривалих переговорів працівникам порту вдалося переконати їх у необхідності завершення буксирувальної операції, і, тим самим - попередити можливість аварійної ситуації в акваторії бухти.

Даний факт керівництво порту розцінює як грубе порушення з боку певних посадовців ЧФ РФ правил мореплавання. «Такі дії, на жаль, свідчать про те, що ЧФ РФ грубо ігнорує «Обов`язкові постанови Севастопольського морського торгового порту», введені в дію в жовтні 2003 року, низку інших українських нормативних документів. Крім того, подібний випадок відбувається не вперше», - заявляє С.ТАРАКАНОВ.

Разом з тим, як відзначив начальник порту, «керівництво підприємства завжди готове до ділової співпраці з ЧФ РФ, вирішення всіх виникаючих питань цивілізованим шляхом». С.ТАРАКАНОВ також висловив жаль: «практика останніх трьох років свідчить, що командування ЧФ РФ просто не звертає уваги на наші неодноразові звернення з пропозицією провести робочі зустрічі з організації взаємодії з тих чи інших наявних проблемних питань, що виникають в акваторії бухти».

Керівництво порту висловило сподівання на конструктивнішу співпрацю між підприємством і ЧФ РФ, і що надалі подібні випадки не повторяться.