Audi-80 врізався у ВАЗ-2107: один загиблий, четверо травмованих
11:23, 29 жовтня 2009Суспільство
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ДТП на Харківщині
На Харківщині під час дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула і четверо травмовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 16.20 на 17 км автодороги Харків-Чугуїв-Мілове водій автомобіля “Audi-80”, рухаючись в напрямку м. Чугуїв, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2107”, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинув на місці пригоди, а троє пасажирів цього ж транспортного засобу (серед них 12-річна дитина) та водій автомобіля “Audi” з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні м. Чугуїв.
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