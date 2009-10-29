На міжбанку долар продовжує зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1485/8,1790 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися – 8,1470/8,1635 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2782/0,2795 грн./рубль, на 12:00 спред звузився - 0,2784/0,2792 грн./рубль.

На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 29,2399 рубля за долар (-0,0476).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4738/1,4740 дол./євро, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0070/12,0540 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 12,0110/12,0330 грн./євро.