У Львові до відвідування хворих залучать студентів-медиків

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ підписав розпорядження «Про заходи щодо попередження масового розповсюдження грипу і гострих респіраторних інфекцій», яким, зокрема, передбачено «у разі потреби залучити додаткову кількість медичного персоналу для надання медичної допомоги хворим (лікарів усіх спеціальностей, інтернів, студентів 5-6 курсів та лікарів курсів післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім.Д.Галицького) та забезпечення оперативного обслуговування хворих у домашніх умовах». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, планом заходів, зокрема, також передбачено зміну графіків роботи поліклінік (у разі потреби - перехід на семиденний робочий тиждень); на об`єктах комунального господарства, пасажирського автотранспорту, трамвайно-тролейбусного управління - запровадити застосування марлевих масок.

Причиною ухвалення такого розпорядження є те, що у Львові зареєстровано різке збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

За період з 26 по 28 жовтня, у Львові зареєстровано 5 288 хворих на ГРВІ. Захворюваність серед дітей 7-14 років залишається високою і становить 1259 випадків, інтенсивний показник 220,6, що вище епідемічного порогу в 1,7 раза.

Протягом трьох днів у Львові зареєстровано вже 4 випадки смерті від ускладнень: у понеділок – 2 особи, у середу – 2 особи і станом на сьогодні госпіталізовано в реанімацію 3 людини, - інформує прес-служба.

«Наразі медики Львова своїми силами можуть діагностувати лише ГРВІ. Аналізи з підозрою на грип відправлені до Києва, оскільки там є спеціальна лабораторія, однак результатів поки що немає», - наголошується у повідомленні.