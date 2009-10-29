Заступник міністра: сьогодні буде відомий вірус, що атакує Україну

Сьогодні в Тернополі відбудеться розширена нарада головних лікарів західного регіону з розробки плану заходів у зоні ураження грипом та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції у Тернополі повідомив головний державний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр БІЛОВОЛ.

За його словами, участь в нараді візьме міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, головні лікарі та заступники голів обладміністрацій з гуманітарних питань з Івано-Франківська, Львова, Чернівців, Ужгорода та Луцька. Вони мають розробити план заходів із запобігання поширення захворюваності на грип га ГРВІ на території Західної України.

О.БІЛОВОЛ також додав, що сьогодні ввечері стануть відомі результати досліджень, і можна буде дізнатися, який саме вірус призвів до чисельних летальних випадків в кількох областях.

Крім того, він наголосив, що медичні заклади Тернопільщини забезпечені усім необхідним для лікування хворих. Загалом для дорослих передбачено 326 ліжкомісць, для дітей – 286. Для лікування відведено три лікарні, окремо для дорослих, дітей та вагітних.