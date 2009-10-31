У Житомирі неможливо купити ліки від грипу, влада: причин для паніки немає

У Житомирі вже другий день поспіль в аптеках неможливо купити ліки від грипу, місцева влада запевняє, що причин для паніки немає.

Як передає кореспондент УНІАН, на входах в аптеки висять відповідні оголошення.

Вчора цілий день в аптеках були великі черги, люди скуповували антивірусні ліки та медикаменти проти грипу.

Натомість у прес-службі Житомирської міськради з посиланням на заступника Житомирського міського голови Олега СТАРИНЦЯ УНІАН повідомили, що причин для паніки у місті немає, лікувальні заклади міста повністю забезпечені всім необхідним для кваліфікованої допомоги.

За словами О.СТАРИНЦЯ, буде проведена робота щодо розширення кількості ліжок для хворих з інфекційними захворюваннями.

В обласному центрі відбулась нарада за участі мера Віри ШЕЛУДЧЕНКО, заступників та керівників управлінь і служб Житомирської міськради.

Міський голова поінформувала, що на виконання рішення уряду у місті на три тижні буде призупинено навчальний процес в усіх учбових закладах.

Вона також доручила забезпечити працівників міського господарства індивідуальними засобами захисту та противірусними препаратами.

Також у прес-службі повідомили, що в цілому у місті ситуація із захворюваннями на грип та ГРВІ є кращою, ніж була за останні 10 років, випадків захворювання на грип А/H1N1 не зареєстровано.

У повідомленні уточнюється, що за 10 місяців поточного року у Житомирі зафіксовано 5337 випадків захворювання на ГРВІ та 5 - на грип. Минулого року показники на ГРВІ за цей період захворіло понад 6 тисяч осіб.

Також у місті з метою запобігання розповсюдженню грипу та ГРВІ обмежено роботу інтернет-клубів, кінотеатрів та дискотек і заборонено проводити масові заходи.