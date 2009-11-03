Податкова посилила контроль за реалізацією ліків

Державна податкова адміністрація України посилила контроль за реалізацією лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, органами державної податкової служби України постійно здійснюється контроль за аптечними закладами, які реалізують лікарські засоби і вироби медичного призначення. Так, за результатами 1872 перевірок аптечних закладів щодо дотримання порядку проведення готівкових розрахунків при реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення встановлені порушення вимог чинного законодавства та застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму понад 6 млн. грн.

31 жовтня ДПА України направлено доручення регіональним податковим адміністраціям щодо координації роботи з регіональними управліннями охорони здоров’я, штабами, організованими при органах державної влади. Їх зобов’язано у разі виявлення фактів відсутності окремих обов’язкових лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також перевищення граничних оптово-відпускних та роздрібних цін на них у період карантину, інформувати регіональні управління охорони здоров’я та штаби, організовані при органах державної влади.

Зокрема, за суботу та неділю працівниками органів державної податкової служби проведено майже 300 обстежень та 99 перевірок, за результатами яких виявлена відсутність лікарських засобів антигрипозних та імунопідтримуючих препаратів. В окремих аптечних закладах в наявності лише окремі найменування ліків. Реалізації лікарського засобу „Таміфлю” в аптеках не виявлено. Фактично в усіх аптечних закладах не продають також маски одноразового використання та маски марлеві багаторазового використання.

За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів інформовано регіональні управління охорони здоров’я та штаби, організовані при органах державної влади.

Інформація надається також Антимонопольному комітету щодо фактів перевищення граничних оптово-відпускних цін та Держцінінспекції щодо перевищення роздрібних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Контроль органів державної податкової служби за реалізацією лікарських засобів і виробів медичного призначення триває.