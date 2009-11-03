Словаччина закрила два переходи на кордоні з Україною

Влада Словаччини в понеділок закрила два з п`яти прикордонних переходів на словацько-українському кордоні у зв`язку з епідемією грипу в Україні, що посилилася, повідомляє РІА «Новости»з посиланням на AFP.

Словацький міністр внутрішніх справ Роберт КАЛІНАК оголосив на прес-конференції про закриття переходів між населеними пунктами Вельке Слеменце і Малі Селменці, а також Убла і Малий Березний. За словами Р.КАЛІНАКА, через ці КПП проходять сотні тисяч пасажирів за день.

Міністр також не виключив, що в разі подальшого погіршення епідемічного становища в Україні Словаччина закриє три переходи, що залишилися.