Жителі Рівного спустошують аптеки

Через ажіотаж, викликаний неконтрольованою закупівлею лікарських та профілактичних засобів для боротьби із захворюваннями на грип та гострі респіраторні інфекції, в аптеках Рівного спостерігається їхній великий дефіцит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник ВАТ «Рівнефармація» Володимир СИНЯК.

За його словами, у рівненських аптеках майже не зникають черги. Люди намагаються придбати хоча б щось із озвученого медиками списку профілактичних засобів: марлеву чи одноразову пов’язку, оксолінову мазь або "Арбідол".

Керівники аптечних установ зазначають, що до епідемії грипу готувалися заздалегідь і ретельно, а після інформації про спалахи хвороби у сусідній Тернопільській області закупили значно більше необхідних препаратів, ніж зазвичай.

За повідомленням оперативного обласного штабу з протидії епідемії, на Рівненщину завезли 17 тисяч 790 упаковок «Таміфлю», якого повинно вистачити лікувальним закладам області. Препарат передають у медичні заклади краю, де хворі на грип отримають їх безкоштовно, відповідно до лікарських призначень.

Міністерство охорони здоров’я пообіцяло за півтора-два тижні забезпечити лабораторію полімерної ланцюгової реакції обласної санепідемстанції обладнанням, яке дасть змогу робити кінцевий висновок щодо наявності в організмі вірусу грипу "А". У свою чергу, керівництво області пообіцяло сприяти в отриманні додаткових витратних матеріалів для проведення таких досліджень. Таку лабораторію було створено ще у 2007 році, однак вона не була повністю укомплектована, що не дозволяло витзначати тип грипу. З отриманням додаткового обладнання дослідження у Рівному проводитимуть у повному обсязі.

На 3 листопада заплановано проведення сесії облради, на якому буде розглянуто стан боротьби з поширенням грипу і ГРВІ та внесено відповідні зміни до обласного бюджету.

Як повідомив голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК у зверненні до населення, незважаючи на те, що область отримала достатню кількість препарату «Таміфлю» і 150 тисяч пов’язок для бюджетних установ та лікарень, є проблеми із забезпеченням аптечних закладів масками і профілактичними препаратами. Зважаючи на такий дефіцит, зазначив В.МАТЧУК, підприємства області самостійно приступають до пошиву марлевих пов`язок.

Станом на 17.00 2 листопада на грип і ГРВІ на Рівненщині захворіли 12 тисяч 713 осіб. Госпіталізовано 752 хворих, троє жителів області померли. У майже 1,5 тис. осіб зафіксовано захворювання на грип, 16 з них перебувають у реанімаційних відділеннях.