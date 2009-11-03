За 10 годин кількість хворих зросла на 6 тисяч

Сьогодні в Закарпатті кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 6 тисяч осіб. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією управління охорони здоров’я, станом на 18.00 вівторка, 3 листопада, в Закарпатській області зареєстровано 18 618 хворих на гостру респіраторну інфекцію та грип.

Кількість хворих станом на 8.00 ранку, 3 листопада, становила 12 тисяч 805 хворих. Тобто, фактично за 10 годин кількість хворих зросла практично на 6 тисяч осіб.

Із загальної кількості хворих у Закарпатті вже госпіталізовано 851 людину. Серед недужих 4222 дітей дошкільного, 4728 – шкільного віку, дорослих – 9668.