В Україну прибудуть експерти ЄС з питань пандемії грипу

Сьогодні в Україну прибудуть четверо експертів Європейської комісії з питань пандемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час спільної з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО поінформував, що сьогодні мав телефону розмову з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, під час якої, серед іншого, обговорювалась епідеміологічна ситуація в Україні.

“Європейська комісія готова надати технічну і будь-яку іншу допомогу Україні по даному питанню”, - наголосив він.