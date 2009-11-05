В Україну прибудуть експерти ЄС з питань пандемії грипу
22:07, 05 листопада 2009Суспільство
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Сьогодні в Україну прибудуть четверо експертів Європейської комісії з питань пандемії грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час спільної з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції у Києві.
В.ЮЩЕНКО поінформував, що сьогодні мав телефону розмову з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, під час якої, серед іншого, обговорювалась епідеміологічна ситуація в Україні.
“Європейська комісія готова надати технічну і будь-яку іншу допомогу Україні по даному питанню”, - наголосив він.
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