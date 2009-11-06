СП: уряд і ВР неефективно використовують кошти Стабфонду

Рішення парламенту і дії уряду з розподілу і використання коштів Стабілізаційного фонду не відповідають концептуальним принципам і нівелюють ідею його створення. Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента України.

У президентській канцелярії нагадують, що Стабфонд створено в структурі Державного бюджету, і, згідно з чинним законодавством, мав стати «головним знаряддям антикризової реакції влади на проблеми в економіці й локомотивом, який виведе економіку з кризи.

«Проте на практиці таку роль Стабілізаційного фонду повністю знівельовано», - сказано в повідомленні прес-служби.

За даними Секретаріату Президента, близько третини виділених із Стабфонду коштів планується спрямувати не на інвестиційні проекти розвитку, а розосередити на розв’язання низки поточних проблемних питань, таких як утилізація боєприпасів і твердого ракетного палива, ліквідація шахт, придбання шкільних автобусів, пожежної техніки і устаткування, створення фільмів національного виробництва тощо.

У повідомленні зазначається, що уряд на сьогодні з метою фінансування таких проблем ухвалив 30 рішень про перерозподіл коштів Стабфонду на загальну суму 5,138 млрд. грн.

За даними прес-служби, за 8 місяців ц.р. надходження до Стабілізаційного фонду становили 2,341 млрд. грн., що становить тільки 16,6% річного плану (без урахування залишку коштів на 1 січня 2009 року в обсягу 5,9 млрд. грн). Стабфонд формується за рахунок запозичень, приватизації і продажу землі, за рахунок тимчасової цільової надбавки до ставок ввізного мита.