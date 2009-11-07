Одеський медуніверситет сформував 20 бригад для сільських районів

20 мобільних бригад медиків у складі викладачів і студентів-старшокурсників Одеського медуніверситету направила обласна влада до сільських районів для роботи із запобігання розповсюдження грипу і ГРВІ.

Таку заяву оприлюднив голова облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, відзначивши, що «з метою профілактики захворюваності налагоджено також щоденне виготовлення і розповсюдження через фармацевтичні підприємства 77 тисяч марлевих пов`язок для населення».

Разом з тим, кількість випадків захворювання на грип і ГРВІ неухильно збільшується, наближаючись до епідпорогу. Зокрема, по медичну допомогу з початку епідемії в Україні звернулися майже 25 тисяч жителів регіону, зокрема впродовж останньої доби - 3270 хворих.

Госпіталізовано 709 осіб, зокрема 5 листопада 41 дорослий і 54 дітей. У лікарнях перебувають також 16 медпрацівників, з них вісім осіб доставлено за останню добу.

Як повідомляв УНІАН, в смт Вилкове Одеської області 5 листопада помер від пневмонії пацієнт, який захворів під час переїзду на Одещину з Житомирської області, підтвердили в обласній санепідемстанції. Фахівці СЕС взяли проби для дослідження, щоб визначити, чи викликаний цей випадок пневмонії вірусом грипу А/H1N1".