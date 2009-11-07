Болгарія надішле меддопомогу Україні та українським болгарам

Болгарія надішле до України, де оголошена епідемія грипу, ліки та устаткування, повідомляє Міністерство охорони здоров`я Болгарії.

"З огляду на проханням про допомогу в боротьбі з грипом, яка надійшла з України, Болгарія забезпечила медикаменти (антибіотики), медичні матеріали й апаратуру", - йдеться в повідомленні.

До України також вирушить група медиків, які включаться в боротьбу з епідемією в районах компактного мешкання болгарського населення.

Як повідомляв УНІАН, у самій Болгарії вчора оголошена загальнонаціональна епідемія грипу після того, як кількість хворих перевищила 210 чоловік на 10 тисяч населення.