Болгарія надішле меддопомогу Україні та українським болгарам
08:23, 07 листопада 2009Суспільство
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Повідомлення профільного міністерства
Болгарія надішле до України, де оголошена епідемія грипу, ліки та устаткування, повідомляє Міністерство охорони здоров`я Болгарії.
"З огляду на проханням про допомогу в боротьбі з грипом, яка надійшла з України, Болгарія забезпечила медикаменти (антибіотики), медичні матеріали й апаратуру", - йдеться в повідомленні.
До України також вирушить група медиків, які включаться в боротьбу з епідемією в районах компактного мешкання болгарського населення.
Як повідомляв УНІАН, у самій Болгарії вчора оголошена загальнонаціональна епідемія грипу після того, як кількість хворих перевищила 210 чоловік на 10 тисяч населення.
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