У Конотопі Леніна зробили жовтим

Сьогодні, 7 листопада, в день, коли прихильники лівих поглядів відзначають 92-у річницю Жовтневої революції 1917 року, в Конотопі Сумської області невідомі зловмисники облили фарбою пам`ятник вождю світового пролетаріату Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник Леніну, розташований в центрі міста поряд з будівлею міської ради, рано вранці 7 листопада було облито жовтою фарбою.

«Очевидно, що в пам`ятник Леніну, який здіймається на постаменті, було кинуто ємність з фарбою. Вона потрапила під високо підняту руку Володимира Ілліча. Виявивши фарбу рано вранці, співробітники міськвиконкому самостійно і оперативно її видалили», - повідомила журналістам начальник сектору по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА.

За її словами, дії зловмисників кваліфікуються в даному разі як дрібне хуліганство, тому кримінальну справу порушено не буде.

За інформацією другого секретаря Конотопського міського комітету Компартії України Анатолія НАЗАРЕНКА, сьогодні ж в Конотопі з офісу міськкому КПУ були зірвані табличка і червоний прапор. Під час мітингу з приводу 92-х роковини Жовтневої революції, на який зібралися близько 200 осіб, А.НАЗАРЕНКО запевнив, що «негідникам, які облили фарбою пам`ятник Леніну та зірвали табличку і прапор з партійного офісу, не вдалося зіпсувати комуністам святковий настрій».

А от у Білорусі, як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 листопада пам`ятник Леніну був облитий зеленою фарбою.