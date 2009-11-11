Українську школу-колегіум у Севастополі збудують до 1 вересня

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН обіцяє, що до 1 вересня 2010 року в Севастополі буде побудована українська школа-колегіум, розрахована на 722 учні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішнього ознайомлення з ходом будівництва школи в Гагарінському районі.

С.КУНІЦИН також закликав будівельників прискорити темпи виконання робіт. За його словами, «до початку нового навчального року залишилося не так багато - 10-11 місяців. Завдання - здати школу до 1 вересня. Об`єкт дуже важливий, гроші на будівництво є».

Керівник міської адміністрації додав, що у поточному році Міністерство регіонального розвитку і будівництва України вже виділило на будівництво школи-колегіуму в Севастополі 34 млн. грн. - половину від необхідної суми.

С.КУНІЦИН також підкреслив, що «це буде перша севастопольська школа, збудована після розпаду Радянського Союзу».

*** На сьогодні в школах Севастополя учбовий процес на 97% здійснюється російською мовою.