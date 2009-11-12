Чоловік зарізав дворічного сина і сховав у пічці

У с.Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області міліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві свого дворічного сина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

10 листопада до сільського голови звернулась 20-річна місцева жителька із заявою про зникнення її 2-річного сина. Напередодні ввечері жінка посварилася з чоловіком під час розпиття спиртних напоїв, після чого пішла з дому. Її 30-річний чоловік залишився вдома. Повернувшись додому о 7.00 годині ранку наступного дня, мати виявила відсутність дитини.

Під час огляду будинку, у пічній грубці правоохоронці виявили тіло дитини.

Господар будинку затриманий. Міліціонери вилучили з місця скоєння злочину кухонний ніж зі слідами крові та особисті речі підозрюваного, на яких також зашились сліди крові. Порушено кримінальну справу.