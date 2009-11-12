Два бандити з іграшковими пістолетами пограбували торгову базу

У Херсонській області співробітники міліції затримали двох злочинців, які, загрожуючи іграшковими пістолетами, пограбували касу однієї з районних торговельних баз.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ області.

За даними міліції, 30 жовтня в обідню перерву злочинці в масках зайшли до робочого кабінету касира бази і стали вимагати у неї гроші. Касирка віддала їм 565 грн., з якими злочинці зникли з місця події.

Під час оперативно-розшукових заходів злодіїв затримали. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів села Олександрівка Каланчацького району Херсонський області. За словами одного із затриманих, 30-річного безробітного, гроші йому потрібні були для того, щоб купити подарунок для маленького сина.

Разом з односельцем він спланував злочин, а іграшкові пістолети взяв у власного сина. Щоб їх не пізнали, чоловіки кілька днів не голилися, спеціально купили темні окуляри, кепки і шарфи. Частина вкраденої суми була витрачена на купівлю бензину, решту частини злочинці пропили.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна).