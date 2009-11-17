Прикордонники перехопили хліб з ртуттю на кордоні з Росією
Мешканець України прямував до Таганрога
Сьогодні донецькі прикордонники затримали чоловіка, який в буханці хліба намагався пронести через кордон понад 1 кг ртуті.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НІКІТЕНКО.
За його словами, сьогодні о 15.00 в пункті пропуску «Успенка» в Донецькій області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перенести через кордон ртуть, заховану в буханці хліба.
Контрабандистом виявився 32-річний громадянин України без постійного місця проживання, який прямував до Росії, у місто Таганрог.
Під час перевірки документів він привернув увагу прикордонників і митників своєю поведінкою, оскільки постійно озирався і плутався у відповідях.
Під час ретельного огляду за допомогою металошукача у чоловіка знайшли скляну мірну пляшечку для годування грудних дітей, в якій було близько 1,3 кг ртуті.
Пляшка була захована у буханці білого хліба, який затриманий ніс у поліетиленовому пакеті разом із пляшкою горілки, консервами та іншими продуктами.
Контрабандиста затримано, обставини правопорушення з`ясовуються, зазначив Е.НІКІТЕНКО.