Прикордонники перехопили хліб з ртуттю на кордоні з Росією

Сьогодні донецькі прикордонники затримали чоловіка, який в буханці хліба намагався пронести через кордон понад 1 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард НІКІТЕНКО.

За його словами, сьогодні о 15.00 в пункті пропуску «Успенка» в Донецькій області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перенести через кордон ртуть, заховану в буханці хліба.

Контрабандистом виявився 32-річний громадянин України без постійного місця проживання, який прямував до Росії, у місто Таганрог.

Під час перевірки документів він привернув увагу прикордонників і митників своєю поведінкою, оскільки постійно озирався і плутався у відповідях.

Під час ретельного огляду за допомогою металошукача у чоловіка знайшли скляну мірну пляшечку для годування грудних дітей, в якій було близько 1,3 кг ртуті.

Пляшка була захована у буханці білого хліба, який затриманий ніс у поліетиленовому пакеті разом із пляшкою горілки, консервами та іншими продуктами.

Контрабандиста затримано, обставини правопорушення з`ясовуються, зазначив Е.НІКІТЕНКО.