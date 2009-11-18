Королевська побачила, що металургія виходить з кризи

Українська металургія потребує збільшення видобутку вітчизняного коксівного вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва, таку думку висловила голова комітету, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ситуацію в українському ГМК.

«Металургія виходить із кризи - в жовтні ми збільшили випуск сталі на 14% порівняно з минулим місяцем. До кінця наступного року ми повинні вийти на докризовий рівень. У зв`язку з цим, нам уже сьогодні потрібно активно думати над тим, як забезпечити український ГМК коксівним вугіллям. Галузі потрібно забути слово «дефіцит» і не повторювати помилок», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, необхідно створити чітку систему планування споживання коксівного вугілля, його виробництва й довгострокових контрактів із придбання цієї сировини. «Вугільна галузь і металургія повинні працювати синхронно, без заборгованостей і перекосів ринків», - сказала депутат.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає вкрай важливим залучення у вугільну галузь інвестицій. «Вважаю, що цей процес має проходити в рамках системи державно-приватного партнерства. Це дозволить збільшити обсяги видобутку й забезпечити ефективний державний контроль над галуззю», - додала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що сьогодні деякі українські державні вугільні підприємства нарощують обсяги виробництва. Зокрема, за її словами, ДП «Макіїввугілля» за 9 місяців 2009 р. видобуло 2,54 млн. тонн вугілля, що на 2,2% більше, ніж минулого року. «Впевнена, що нам потрібно відходити від практики значного імпорту коксівного вугілля, який сьогодні супроводжується гарячковими пошуками сировини по всьому світу. Зрозуміло, що повністю відійти від імпорту не вдасться, але українська металургія не повинна залежати від іноземних постачальників. Потрібно розвивати вітчизняну вугільну галузь і формувати внутрішній замкнутий цикл виробництва» - зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-жовтні 2009 року видобули 21,235 млн. тонн коксівного вугілля, що на 10,3%, або 2,435 млн. тонн менше, ніж за підсумками 10 місяців 2008 року.