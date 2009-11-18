ДАІ зупинила автомобіль ЧФ з позначкою "вибухонебезпечне"

У Севастополі представники ДАІ сьогодні зупинили автомобіль вантажівку “КамАЗ” Чорноморського флоту РФ з вантажем із позначкою „вибухонебезпечне” - «нетентовану машину з сумнівного вигляду ящиками, що їхала без будь-якого супроводу», повідомляє телеканал «Бриз».

За інформацією телеканалу, «пославшись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, пред’явити ящики для огляду російські військовослужбовці відмовилися, втім, заявили, що в них немає вибухівки».

Як повідомив в інтерв’ю «Бризу» заступник начальника відділу ДАІ УМВС України в місті Севастополі підполковник міліції Сергій КРИКУШЕНКО, коли інспектори ДАІ зупинили цей автомобіль, документів на цей вантаж представники ЧФ РФ не надали.

За його інформацією, представники військової частини, що прибули на місце, відмовилися відкрити ящики і показати, що там насправді знаходиться. Тому, додав він, були складені адміністративні протоколи за порушення правил перевезення небезпеченого вантажу.

Телеканал додає, що севастопольська міліція також повідомила, що рух цього автомобіля був зупинений у рамках операції ДАІ „Небезпечний вантаж”.

Крім того, як зазначається, водій, громадянин України, не мав жодних дозвільних документів, крім шляхового листа, що є порушенням п. 5 ст. 15 угоди між РФ та Україною про статус і умови перебування ЧФ Росії на території України.

«Згідно з керівними документами, під час перевезення таких вантажів попереду колони повинна йти машина супроводу, а ззаду – машина прикриття, тобто, тягач. Проте ми переконалися, що всі засоби застереження були відсутні», - повідомляє «Бриз».

Згідно з нормами чинного українського законодавства, машина ДАІ супроводила „КамАЗ” до місця постійної дислокації, аби уникнути можливих нестандартних ситуацій на дорозі.

Також за інформацією «Бризу», «це вже другий випадок за місяць і шостий за рік, коли військовослужбовці Чорноморського флоту Росії без належних дозволів від української сторони перевозять населеними районами міста зразки озброєння, яке може бути небезпечним для людей, тим більше, що цю трасу обирають не тільки пересічні автолюбителі, а й нею проходять маршрути пересування високо посадовців різних держав».