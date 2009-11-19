Грип AH1N1 лабораторно підтверджений у 4 людей

У Запорізькій області грип AH1N1 лабораторно підтверджений у 4 чоловік.

Згідно з офіційними даними Запорізької санепідемстанції, станом на 16.00 17 листопада у Запорізькій області налічувалося 748 чоловік, лабораторно обстежених на грип, з яких діагноз грипу AH1N1 підтверджений лабораторно у 4-х.

З хворих на AH1N1 двоє - жителі Запоріжжя, один - житель Мелітополя і ще один - житель Запорізького району.