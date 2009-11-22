Пожежа на шахті в Донецькій області

Сьогодні в 00.40 у місті Вугледар Донецької області на шахті ”Південнодонбаська №3” (ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”) виникла пожежа на горизонті 624 метри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, під землею працював 241 гірник, із яких 235 о 01.35 самостійно вийшли на поверхню, а 6 робітників залишилися підтримувати життєдіяльності шахти.

Жертв і постраждалих немає. Робота копальні тимчасово призупинена. Причина пожежі встановлюється.

Підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому у складі 6 відділень проводяться роботи щодо ліквідації пожежі. На підприємстві працює оперативна група Головного облуправління МНС.