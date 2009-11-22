Пожежа на шахті в Донецькій області
11:14, 22 листопада 2009Суспільство
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На поверхню вивели 235 гірників
Сьогодні в 00.40 у місті Вугледар Донецької області на шахті ”Південнодонбаська №3” (ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”) виникла пожежа на горизонті 624 метри.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, під землею працював 241 гірник, із яких 235 о 01.35 самостійно вийшли на поверхню, а 6 робітників залишилися підтримувати життєдіяльності шахти.
Жертв і постраждалих немає. Робота копальні тимчасово призупинена. Причина пожежі встановлюється.
Підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому у складі 6 відділень проводяться роботи щодо ліквідації пожежі. На підприємстві працює оперативна група Головного облуправління МНС.
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