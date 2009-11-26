Британська авіакомпанія тимчасово припинить польоти до Києва

Авіакомпанія BMI, друга за величиною авіакомпанія Великої Британії в лондонському аеропорту "Хітроу", оголосила сьогодні про початок програми реструктуризації, яка передбачає тимчасове припинення деяких рейсів авіакомпанії у зв`язку з надзвичайно несприятливими ринковими умовами. Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, унаслідок реструктуризації маршрут Лондон-Київ буде тимчасово припинений з 10 січня 2010 р.

Згідно з повідомленням, також тимчасово будуть припинені ще ряд маршрутів.

Генеральний директор BMI Домінік ПОЛ зазначив, що можливість перебронювання квитків буде надана всім пасажирам, починаючи з 2 грудня 2009 року. «Ми зв`язуватимемося з нашими клієнтами у міру наближення дати їх подорожі», - сказав він.

Як наголошується в повідомленні, призупинення рейсів направлене на підвищення прибутковості авіакомпанії BMI, яка нині перебуває в 100% власності «Люфтганзи», метою якої є вивести авіакомпанію на колишній рівень рентабельності. За даними компанії, в майбутньому вона розвиватиме рейси, які обслуговують нафтові і енергетичні ринки, а також ринки, що розвиваються. Ключовою цільовою аудиторією авіакомпанії будуть пасажири бізнес-класу і пасажири, які подорожують з метою відвідати друзів і родичів. Авіакомпанія збереже існуючу маршрутну мережу в Об`єднаному Королівстві і Ірландії, забезпечуючи частоту рейсів для бізнес-пасажирів і додаткових сполучень з власною мережею і рейсами авіакомпаній - учасників Star Alliance.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2009 р. авіакомпанія BMI почала польоти за маршрутом Київ (Бориспіль) – Лондон (Хітроу).