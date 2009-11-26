Суд підтвердив право римо-католиків на костел у Дніпропетровську

Вищий господарський суд України підтвердив право власності римо-католицької парафії Дніпропетровська на храм святого Йосипа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парафії.

За даними прес-служби, сьогодні ВГСУ оголосив своє рішення залишити без змін попередні ухвали судів нижчої інстанції, якими визнано право власності на храм за католиками. Таким чином ВГСУ відхилив касаційну скаргу американської корпорації «Dugsbery Іnk», яка претендує на приміщення костелу.

„У судовому засіданні також брав участь юрист юридичного управління Дніпропетровської облдержадміністрації Г.ВЕЛІЄВ, який підтримав позицію нашої парафії. Сприймаємо позицію в суді Дніпропетровської ОДА як свідчення того, що держава Україна відновлює історичну справедливість і виконує Указ Президента про повернення культового майна релігійним організаціям”, - наголошується у повідомленні прес-служби римо-католицької парафії Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 р. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про право власності римо-католицької громади на костел св. Йосипа. До цього будівлею храму незаконно володіла корпорація Dugsbery Inc" (США). 10 серпня Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення від 25 червня, яке таким чином набрало законної сили.

29 серпня відбулась церемонія освячення костелу.

Костел св. Йосипа був побудований у Катеринославі 1877 року за кошти католицької громади – переселенців з Польщі та інших країн Західної Європи. У 1937 р. радянська влада заборонила католикам збиратися в храмі, 1948 р. відібрала приміщення костелу у римо-католицької парафії.