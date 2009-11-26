У Росії затримано екс-чиновника з України, який перебував у розшуку

На території Московської області затримано екс-заступника голови Солонянської районної адміністрації Дніпропетровської області Анатолія КОНДРАТЬЄВА, який перебував у міжнародному розшуку з 2006 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Проти екс-чиновника було порушено кримінальну справу за отримання хабара в сумі 5 тис. дол. за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними міліції, А.КОНДРАТЬЄВ вимагав у приватного підприємця за позитивне вирішення питання щодо швидкого оформлення документів, необхідних для виділення земельної ділянки для розміщення АЗС на території району, 10 тис. доларів. Але встиг отримати лише першу частину хабара.

Солонянська районна рада дала згоду на притягнення хабарника, який був депутатом райради, до кримінальної відповідальності та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак підозрюваний з місця проживання зник. У зв’язку з чим А. КОНДРАТЬЄВА було оголошено в розшук.

Наразі вирішується питання про його екстрадицію до України.