МЗС: сьогоднішні постріли доводять, що кордон з Росією треба демаркувати

Міністерство закордонних справ України розраховує на оперативне та повне розкриття умов, за яких російськими прикордонниками було відкрито вогонь на ураження по українцю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

“Розраховуємо на оперативне та повне розкриття всіх деталей цього трагічного випадку, який стався на території Російської Федерації, та особливо умов, за яких російськими прикордонниками було відкрито вогонь на ураження”, - наголошується у повідомленні.

МЗС вважає, що даний інцидент, який має великий суспільний резонанс в Україні, став черговим свідченням необхідності проведення демаркації українсько-російського кордону.

“Саме українська сторона завжди наполягала на тому, що його правова неоформленість та необлаштованість несе в собі численні ризики, в тому числі і такі, що спричинили цей трагічний інцидент”, - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на харківській ділянці українсько-російського кордону російські прикордонники застрелили громадянина України.