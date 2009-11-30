У катастрофі «Невського експреса» постраждав українець

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що внаслідок катастрофи поїзда «Невський експрес» постраждав один громадянин України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

«Один громадянин України постраждав, він перебуває у лікарні в Новгородській області», - сказав речник.

Посилаючись на інформацію головного лікаря медичного закладу, де перебуває громадянин України, В.ДЖИГУН повідомив, що стан здоров’я постраждалого задовільний і загрози його життю немає.

Як повідомляв УНІАН, швидкий поїзд №166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург зазнав катастрофи 27 листопада увечері на Жовтневій залізниці приблизно в кілометрі від адміністративного кордону Новгородської і Тверської областей.

Згідно з основною версією правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт.

За останніми даними, внаслідок аварії «Невського експреса» загинуло 26 осіб.