У Ющенка пояснили, що неправильного було у підвищенні акцизів на тютюн

У Секретаріаті Президента України вважають, що акциз на сигарети має зростати поступово і передбачувано. Про це у коментарі УНІАН заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

«Акциз на тютюнові вироби необхідно підвищувати поступово, аби виробник міг підготуватися, переорієнтувати виробництво. Не випадково повідомлення щодо масового характеру контрабанди сигарет в Україну з’явилися саме після останнього підвищення тютюнових акцизів», – вважає Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Разом із тим він зазначає, що нині контрабандні сигарети витісняють з ринку сигарети низької цінової категорії. «Таким чином, контрабандну тютюнову продукцію купують саме ті люди, яких ми намагаємося відвадити від куріння підвищенням акцизу – передовсім, молодь», – пояснює Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2009 р. Президент України ветував законопроект №4707, який підвищував адвалорну ставку акцизу на сигарети з 20 до 36%, фіксовану – з 60 до 80 грн. за 1000 шт. на сигарети з фільтром. Як заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, „запроваджувати підняття в кінці року акцизних ставок є кроком необдуманим і непідготовленим”. О.ШЛАПАК нагадав, що „акцизи на тютюнові вироби цього року вже двічі підвищувалися, і це призвело до скорочення виробництва у цій галузі. Відтак, чергове підняття акцизів посилить удар по виробнику та спричинить притік дешевої контрабандної продукції з сусідніх країн”. Також на думку представника Секретаріату, запропоновані в законопроекті зміни напряму суперечать Закону України „Про систему оподаткування”.

Згідно із діючим Законом України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби”, з 1 січня 2010 р. фіксована частина і мінімальне податкове навантаження акцизного збору на тютюнові вироби будуть проіндексовані на рівень інфляції, тобто на 15% (зростання індексу споживчих цін з червня 2008 р. по червень 2009 р.).

Як показала перевірка Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, яка тривала з 23 вересня по 5 листопада 2009 р., за останні півтора року контрабанда сигарет в Україну з Російської Федерації та Молдови зросла в 20 разів. За цей період частка контрабандної продукції зросла з 1% до майже 20%. Як повідомляє Держстандарт, у багатьох випадках торгівля контрабандними сигаретами має організований, часто кримінальний характер. При цьому вміст нікотину, смол, інших шкідливих речовин часто перевищує стандарти, встановлені українським законодавством.

Факт збільшення контрабанди і нелегального виробництва сигарет визнало і Міністерство внутрішніх справ.