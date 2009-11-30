Moody's не очікує позитивних змін в українських банках ще рік

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s зберегло негативний прогноз для банківської системи України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Moody`s.

Згідно з повідомленням, у середньостроковій перспективі банківська система України залишається вразливою на фоні фінансово-економічної кризи.

Крім того, Moody`s стурбоване необхідністю збільшення капіталізації українських банків, а також їх прибутковістю й погіршенням ліквідності через низький рівень довіри вкладників.

Moody`s прогнозує відсутність позитивних змін у банківській системі України найближчі 12-18 місяців.

Рейтингове агентство підкреслює, що економіка України найбільш постраждала від кризи. Спад ВВП країни в 2009 році очікується на рівні близько 12%. Це має прямі наслідки для банків, оскільки в даних несприятливих макроекономічних умовах українські позичальники зазнають труднощів із обслуговуванням своїх боргів.

«Хоча українська економіка й демонструє певні ранні ознаки пожвавлення, будь-яке таке покращення, ймовірно, вплине на банківську систему із запізненням. Банки наразі скорочують баланси, й Moody`s не очікує зростання української банківської системи до кінця 2010 року», - наголошується в повідомленні.