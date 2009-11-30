Обікраденому одеському музею Бог послав картину за $200 мільйонів

Одна з картин, виставлених в Одеському музеї західного і східного мистецтв, найімовірніше, належить пензлю Вечелліо Тіціана - великого італійського художника епохи Відродження. Про це ІА "Міст-Одеса" розповів директор музею Володимир ОСТРОВСЬКИЙ.

За його словами, працівники музею виявили безцінне полотно випадково, коли вивчали картину невідомого італійського художника епохи Відродження.

"За художньою цінністю ця картина Тіціана, можливо, набагато цінніша вкраденого Караваджо", - підкреслив В.ОСТРОВСЬКИЙ.

На сьогодні проведена попередня експертиза картини фахівцями Ермітажу. Експертиза підтвердила, що вік полотна і склад фарби повністю відповідають передбачуваному часу її написання.

Працівники музею і експерти поки що не розголошують назву і місцезнаходження картини, побоюючись повторення історії з полотном Караваджо "Поцілунок Іуди або взяття Христа під варту".

Нагадаємо, шедевр світового живопису, картина Караваджо була викрадена з музею і подальша її доля досі невідома.

Вартість знайденого шедевра, за різними оцінками, може сягати 200 млн. дол.

Інформагентство зазначає, що Тіціан Вечелліо народився в 1477 році в Італії (П’єве-ді-Кадоре в провінції Беллуно). За місцем народження його іноді називають да Кадоре. Відомий також як Тіціан Божественний.

Вважається одним з найвідоміших італійських живописців епохи Відродження. Ім`я Тіціана стоїть в одному ряду з геніями Відродження Мікеланджело, Леонардо да Вінчі і Рафаелем.

Тіціан писав картини на біблейські і міфологічні сюжети, прославився він і як портретист. Йому робили замовлення королі і папи Римські, кардинали, герцоги і князі. Тіціану не було і тридцяти років, коли його визнали найкращим живописцем Венеції.

Його пензлю належать такі картини як "Соломія з головою Іоанна Хрестителя" (1515 р.), "Вознесіння Богоматері" (1518 р.), "Венера" (1538 р.) та ін.

Художник помер від чуми у Венеції 27 серпня 1576 року, заразившись від свого сина, доглядаючи його.

На честь Тіціана названий кратер на Меркурії.

Роботи Тіціана зберігаються в найбільших картинних галереях по всьому світу. На сьогодні власноруч створені Тіцианом визнані близько 300 картин.

Вартість картин Тіціана на даний момент обчислюється в мільйонах доларів. Кілька років тому картина "Діана і Актеон" обійшлася національним галереям Лондона і Шотландії в 50 мільйонів фунтів стерлінгів.