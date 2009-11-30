Міліція шукає диплом міністра курортів Криму

Кримська міліція закликає міністра курортів і туризму автономії Андрія СУМЦОВА надати або опублікувати в ЗМІ копію диплома про закінчення вищого навчального закладу й отримання кваліфікаційного рівня «бакалавр права».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

«На направлений міліцією запит у Київський національний університет імені Тараса Шевченка надійшла відповідь про те, що з 2004 по 2006 роки СУМЦОВ навчався на юридичному факультеті на заочному відділенні на платній основі й отримав кваліфікацію «магістр права». Проте для того, щоб отримати дану кваліфікацію, спочатку треба мати кваліфікаційний рівень «бакалавр права», - сказано в повідомленні.

Разом із тим, стверджують у міліції, документи, що є підставою для подальшого підвищення рівня кваліфікації А.СУМЦОВИМ, в архіві КНУ імені Шевченка не виявлені.

Керівництвом вишу «призначено комісію для продовження вивчення архівних документів».

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Головного управління МВС України в АР Крим Геннадій МОСКАЛЬ просив голову Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДУ й голову Головного управління державної служби України Тимофія МОТРЕНКА провести перевірку стосовно А.СУМЦОВА.

Він стверджував, що "перевіркою, проведеною ГУ МВС України в АР Крим, встановлено, що до 1999 року СУМЦОВ Андрій Анатолійович був відомий, як ЖИДИК Андрій Анатолійович, 20.04.1974 року народження. Після того, як Луцьким РВВС УВС України у Волинській області проти нього було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.103 Кримінального кодексу України (у редакції 1960 р.), останній у 1999 році змінив прізвище з ЖИДИК на СУМЦОВ".