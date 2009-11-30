Скид нафтопродуктів у річку з водостоку «Азовсталі» (додані фото)

З водостоку № 4 металургійного комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь, Донецька область) стався несанкціонований скид нафтопродуктів у річку Кальміус.

Про це повідомили УНІАН в Державній екологічній інспекції Азовського моря. За повідомленням, несанкціонований скид нафтопродуктів у річку Кальміус стався 29 листопада 2009 року о 11 годині ранку.

Станом на 30.11.09 Державною екологічною інспекцією Азовського моря відібрано більше двадцяти проб води. Проби відібрані на водостоці № 4 ВАТ МК «Азовсталь», з річки Кальміус, у гирлі річки Кальміус та в акваторії Азовського моря.

Візуальні спостереження свідчать про неефективність бонових загорож – після бонів на поверхні річки спостерігаються великі масляні плями, котрі через гирло річки прямують до Азовського моря, підкреслили в інспекції. Та додали, що меткомбінат своїми силами збирає масляні згустки з поверхні річки. Станом на 11 годину 30.11.09 було зібрано більш як 12 бочок.

На теперішній час комбінат «Азовсталь» звернувся за допомогою до Маріупольського морського торговельного порту, який надасть для ліквідації наслідків аварійного скиду у річку Кальміус нафтопродуктів нафтозбірник, сучасні бонові загорожі та сорбент.

Державною екологічною інспекцією Азовського моря і надалі будуть відбиратися проби води та робитимуться аналізи відібраних проб, про що Інспекція буде повідомляти додатково.

Фото надані Державною екологічною інспекцією Азовського моря