Переселенці з Польщі хочуть створити партію і ввійти до парламенту

На базі всеукраїнської громадської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляшшя» буде створено політичну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зборах молодіжної громадської організації «Молода Холмщина» імені Івана Огієнка голова Конгресу Олександр БОРОВИК.

За його словами, основними завданнями цієї політичної сили є намір добитися для вигнанців з рідної землі (переважно Холмщини, яка, згідно з домовленостями між Польщею та СРСР, не потрапила до складу України - УНІАН) статусу депортованих, відшкодування їм моральних і матеріальних збитків, а також відновлення і збереження національно-культурних традицій цієї гілки українського народу.

О.БОРОВИК також висловив упевненість, що цей процес не буде складним, оскільки збір підписів за створення партії добре налагоджено завдяки діяльності осередків Конгресу, які діють у 16 областях України. «Коли ми створимо партію, то до нас зголосяться чимало колишніх холмщаків та їх нащадків, яких нині налічується в Україні близько 2-х мільйонів осіб. Це дасть змогу нам на виборах до парламенту набрати, як мінімум, 3% голосів, що становить 600 тисяч виборців. Це не так вже й багато. Ми їх завжди наберемо», - зазначив голова Конгресу.

На зборах молодіжної організації «Молода Холмщина» імені Івана Огієнка вирішено передати естафету громадської і політичної діяльності молодому поколінню, оскільки наймолодшому члену Конгресу з колишніх депортованих холмщаків нині 67 років. Для відновлення і збереження історичної пам’яті холмщаків та організації поїздок до рідних місць у рамках молодіжної організації створено три групи, які, зокрема, займатимуться збереженням культурної спадщини, контактами з українською діаспорою в Польщі та організаційно-господарськими справами.

Довідка УНІАН. У вересні 2009 р. минуло 65 років початку акції з переселення, організованої комуністичними режимами Польщі та Радянської України. з 1944 по 1946 рр. з етнічних українських територій Холмщини, Лемківщини та Надсяння було примусово виселено понад 480 тисяч осіб української національності – переважно у східні і південні райони України. Проти решти українців (перважно греко-католиків), які чинили спротив переселенню і не хотіли виїжджати з рідних місць, у 1947 р. було проведено сумнозвісну акцію «Вісла», внаслідок якої майже 150 тисяч українців з допомогою армійських підрозділів було виселено в західні і північні райони Польщі, які колись були німецькими територіями. Виселення супроводжувалось репресіями та знущаннями над мирним населенням. Непокірних запроторювали у польський концтабір «Явожно», спеціально створений для українців.

За даними Конгресу українців Холмщини і Підляшшя, українці, що проживали на цих територіях, залишили полякам 461 тисячу орних земель, здали для потреб Червоної Армії понад 18 млн. тонн зерна.