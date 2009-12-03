На міжбанку євро програє гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9930/8,0170, на 12.00 звузився спред - 7,9970/8,0055 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2735/0,2744, а на 12.00 ціни знизилися до 0,2733/0,2738. У Росії курс долар-рубль піднявся, і на 12.00 встановився на рівні 29,2550 (+0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,5118/1,5120, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0835/12,1225, на 12.00 ціни пішли вниз - 12,0780/12,0960.