За розбещення неповнолітньої порушено справу проти колишнього динамівця

Працівники Голосіївського райуправління столичної міліції порушили кримінальну справу стосовно колишнього гравця футбольного клубу «Динамо» (Київ), заслуженого майстра спорту СРСР Івана Я. за фактом розбещення неповнолітньої.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

Як зазначили в міліції, чоловіка було затримано днями. Кримінальну справу стосовно нього порушено за ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України, як міру запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд.

За словами співрозмовника агентства, поки що це один доведений факт.

Слідчі дії у справі тривають.