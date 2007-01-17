В Україні може подешевшати бензин

Міністерство палива та енергетики України вважає, що на сьогодні в Україні є передумови для поступового зниження цін на нафтопродукти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні наголошується, що 16 січня під головуванням міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА відбулося засідання Секретаріату експертно-аналітичної групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості.

Під час засідання була розглянута цінова ситуація на ринку нафтопродуктів і ресурсне наповнення ринку в січні-лютому цього року.

Як свідчать розрахунки Мінпаливенерго, складені на основі даних нафтопереробних заводів і найбільших імпортерів, у січні очікується профіцитний баланс нафтопродуктів по відношенню до балансу січня 2005 р. Очікується, що аналогічним способом сформується лютневий баланс, який остаточно буде складений у третій декаді січня.

"Розгляд цінової ситуації засвідчив наявність передумов для поступового зниження оптових цін, а згодом і роздрібних. Головним чинником для таких прогнозів є стрімке падіння цін на європейському ринку. Зокрема, за 12 днів січня ціни на бензин А-95 знизилися на 14,8%, на російське дизпаливо - на 11,1%", - йдеться в повідомленні.

На засіданні Секретаріату представники найбільших операторів ринку проінформували, що під впливом ситуації на світовому ринку вони вже провели істотне зниження оптових цін і планують подальше їх корегування з урахуванням динаміки зовнішнього ринку і цін на нафтову сировину.

Разом з тим, на засіданні був презентований перший інформаційний бюлетень Секретаріату, який містить аналіз ситуації на ринку нафтопродуктів за останній місяць (з 12 грудня 2006 р. по 12 січня 2007 г). У бюлетені вперше застосований алгоритм (методика) оцінки об`єктивності роздрібних цін, який був розроблений Секретаріатом експертно-аналітичної групи за узгодженням з операторами на ринку нафтопродуктів.

"Як свідчать проведені розрахунки, поточні ціни на автозаправних станціях знаходяться в межах розрахункового коридору, що свідчить про об`єктивність наявного рівня роздрібних цін", - сказано в повідомленні Мінпаливенерго.

При цьому зазначено, що оскільки вказаний алгоритм базується на динаміці цін зовнішнього і внутрішнього ринків, учасники засідання констатували наявність передумов для початку зниження роздрібних цін на нафтопродукти вже в першій половині лютого.

Було прийняте рішення рекомендувати на наступному засіданні експертно-аналітичної групи, яке відбудеться 25-30 січня, затвердити методику оцінки об`єктивності роздрібних цін і формат публічного бюлетеня.

«Завдяки розробленому алгоритму, держава і споживачі завжди будуть упевнені в об`єктивності цін на нафтопродукти, а гравці ринку зможуть прогнозувати власну прибутковість і стабільно забезпечувати ресурсне наповнення ринку», – сказав під час засідання Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. На сьогодні два (Херсонський і Одеський) із шести українських нафтопереробних заводів знаходяться на реконструкції.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах за рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші постачаються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та інших країн.