Ющенко поставив себе поза переговорним процесом з МВФ
Про це заявив Григорій Немиря
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, не наклавши вето на закон про підвищення мінімальних соцстандартів, фактично зробив вирішальний крок для того, щоб МВФ розглядав можливість продовження співпраці без погодження умов з главою держави.
|Григорій Немиря
«В черговий раз ми побачили, що рішення Президента про підписання закону про мінімальні стандарти фактично виключило його з ряду учасників цього процесу… Наше трактування розуміння в МВФ: Президент сам став за тією межею, де працюють під час завершення перегляду (програми співпраці – УНІАН)», – зазначив Г.НЕМИРЯ.
Він підкреслив, що на сьогодні Україні і МВФ для ухвалення рішення про виділення четвертого траншу кредиту залишилося погодити деякі питання держбюджету-2010, зокрема, щодо фіскальної і монетарної політики, а також розрахунків України за природний газ.
«Ми зараз закінчуємо узгодження цих параметрів, і у разі позитивного завершення ми сподіваємося, що ще до кінця поточного року може бути ухвалене рішення про завершення перегляду програми, що дасть можливість надати четвертий транш», – сказав Г.НЕМИРЯ.
Разом з тим віце-прем`єр не виключив, що розмір очікуваного на сьогоднішній день траншу – 3,8 млрд. дол. – може бути зменшений.
«Він може бути в повному обсязі, а може бути і зменшений. Це якраз зараз – частина переговорного процесу», - зазначив Г.НЕМИРЯ.
Він також повідомив, що сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в Бонні провела коротку зустріч з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, в ході якої, зокрема, порушувалося питання про надання Україні чергового траншу кредиту МВФ.