Ющенко поставив себе поза переговорним процесом з МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, не наклавши вето на закон про підвищення мінімальних соцстандартів, фактично зробив вирішальний крок для того, щоб МВФ розглядав можливість продовження співпраці без погодження умов з главою держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ у літаку, на шляху з Бонна до Києва.

«В черговий раз ми побачили, що рішення Президента про підписання закону про мінімальні стандарти фактично виключило його з ряду учасників цього процесу… Наше трактування розуміння в МВФ: Президент сам став за тією межею, де працюють під час завершення перегляду (програми співпраці – УНІАН)», – зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що на сьогодні Україні і МВФ для ухвалення рішення про виділення четвертого траншу кредиту залишилося погодити деякі питання держбюджету-2010, зокрема, щодо фіскальної і монетарної політики, а також розрахунків України за природний газ.

«Ми зараз закінчуємо узгодження цих параметрів, і у разі позитивного завершення ми сподіваємося, що ще до кінця поточного року може бути ухвалене рішення про завершення перегляду програми, що дасть можливість надати четвертий транш», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Разом з тим віце-прем`єр не виключив, що розмір очікуваного на сьогоднішній день траншу – 3,8 млрд. дол. – може бути зменшений.

«Він може бути в повному обсязі, а може бути і зменшений. Це якраз зараз – частина переговорного процесу», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він також повідомив, що сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в Бонні провела коротку зустріч з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, в ході якої, зокрема, порушувалося питання про надання Україні чергового траншу кредиту МВФ.