У Запоріжжі розстріляли директора представництва «Укрпошти»

11:27, 11 грудня 2009
Суспільство
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У Запоріжжі стріляли в директора Запорізької дирекції держпідприємства "Укрпошта" Олександра НАСЕКАНА.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, злочин було скоєно сьогодні близько 8.30 в кардіоцентрі на території 5-ї міськлікарні Запоріжжя.

"Невідомий двічі вистрілив О.НАСЕКАНУ в спину з вогнепальної зброї, після чого втік з місця злочину", - повідомили в ГУ МВС у Запорізькій області.

Зараз на місці події працюють представники правоохоронних органів.

Потерпілому роблять операцію в 5-й міськлікарні.

 

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