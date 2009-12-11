Кабмін з 1 січня збирається скасувати спецфонд Міноборони

Уряд планує з 1 січня 2010 року скасувати спеціальний фонд Міністерства оборони України та передати надлишкове майно армії до сфери управління Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час виступу на урочистих зборах з нагоди Дня Сухопутних військ Збройних сил України.

“Ми запланували з 1 січня 2010 року взагалі прибрати таке фінансування бюджету в армії як спецфонд, передати все надлишкове майно Фонду держмайна, і хай продемонструє, як можна нормально розпоряджатися і фінансувати армію, а з іншого боку - всі видатки робити із загального фонду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що усі соціальні видатки армії фінансувалися за рахунок наповнення спеціального фонду Міноборони коштами, отриманими від реалізації надлишкового майна та землі армії.

«Планували великі доходи спецфонду, але у підсумку це завершувалося кожен рік великим пшиком – нуль доходів, нуль видатків», - пояснила вона, зазначивши, що реалізація надлишкового майна здійснювалася неефективно.

Ю.ТИМОШЕНКО також пообіцяла військовим, що до кінця 2009 року попри всі економічні труднощі будуть проіндексовані у повному обсязі грошове забезпечення і заробітна плата всіх працівників та службових армії. «Я думаю, до кінця року така індексація дасть можливість дійсно отримати додаткові соціальні можливості», - вважає голова уряду.

Прем’єр підкреслила, що уряд розробив підходи до вирішення житлової проблеми військовослужбовців. За її словами, будівництво житла для військових здійснюватиметься за рахунок фінансування Державної іпотечної установи, як це було зроблено у рамках антикризової програми підтримки будівельної галузі. «Перший внесок, який зробить у найближчий тиждень іпотечна установа – це 150 млн. грн., які дадуть нам можливість добудувати більше 3 тисяч квартир. Це той план, який ми мали і той план, який ми починаємо робити по відношенню до Збройних Сил», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.