Литвин пояснив американському послові, чого хоче Україна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що після президентських виборів Україна та США активізують співпрацю на рівні парламентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

Сторони обговорили питання інтенсифікації двосторонніх відносин на усіх рівнях, зокрема, парламентську складову. В.ЛИТВИН, зокрема, висловив сподівання, що співробітництво на рівні законодавчих органів перейде в нову якість.

Зі свого боку, Дж.ТЕФФТ погодився з необхідністю розширення міжпарламентських контактів, зазначивши, що парламентарії його країни виявляють «надзвичайно великий інтерес до України». Посол також запевнив, що зі свого боку максимально сприятиме подальшому розвитку цього напрямку двосторонніх відносин.

Сторони також обговорили поточну політико-економічну ситуацію в Україні та США. У контексті поточної президентської кампанії голова Верховної Ради назвав вкрай важливим, аби українські громадяни «зробили усвідомлений вибір», зазначивши, що суспільство прагне «передбачуваності, стабільності і консолідації заради виконання важливих завдань, що стоять перед країною». «Вкрай важливо, аби вибори були чесними, і був легітимний результат», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, це, зокрема, стане передумовою проведення «чіткої, виваженої, передбачуваної, прагматичної та результативної зовнішньої політики на принципах рівності».